Ce n’est plus un secret pour personne ; les hôpitaux manquent de bras. La situation n’est guère plus enviable dans les maisons de repos, où le personnel fait là aussi face à des cas covid-19 chez les patients ou dans les équipes soignantes. Pour venir en appui de celles-ci, le groupe Jolimont a décidé de lancer un appel aux volontaires.

Sept implantations sont concernées mais la priorité sera donnée aux maisons de repos de Saint-Vaast, La Louvière, Écaussinnes et Chièvres. "C’est un projet qui a germé dans nos esprits il y a quelques semaines et qui devient un peu plus concret avec cet appel à volontaires", explique Laurence Pierre, coordinatrice de projets pour le groupe Jolimont.