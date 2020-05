Seuls les enfants dont les parents ne disposent pas d'autres alternatives seront admis.

Bonne nouvelle pour les parents – et leurs enfants – qui ne disposeraient pas d’alternative de garde. Alors qu’ils étaient jusqu’ici dans l’expectative par rapport à la tenue de camps, séjours, activités et animations de jeunesse dans le courant de cet été en Belgique, le comité de concertation vient d’autoriser leur tenue, moyennant le respect de conditions strictes d’hygiène et d’organisation, bien sûr.

Dans la Cité des Loups, le collège communal s’en réjouit et confirme que les centres de vacances pourront être organisés du lundi 6 juillet au jeudi 6 août 2020. Quelques adaptations sont cependant nécessaires pour lutter contre la propagation du virus. Ainsi, sur les sept implantations ouvertes habituellement durant les vacances d’été, seules celles de Baume et de Bouvy seront maintenues en qualité de structure d’urgence.

La première accueillera les enfants de 2,5 à 11 ans et la seconde des adolescents de 12 à 15 ans. "Les conditions d'accès sont strictes. Le collège communal tient en effet à souligner que le but n'est en aucun cas de rassembler beaucoup d'enfants dans un espace commun", explique la ville. "Seuls les enfants âgés de 2,5 à 15 ans dont les parents sont actifs dans le secteur public ou privé, ne pouvant être dispensés de travail et ne sachant pas trouver une garde alternative, pourront en bénéficier."

Une attestation de l’employeur sera d’ailleurs demandée à l'inscription, obligatoire et préalable, tout comme le choix des jours de besoin de garde. Le paiement devra quant à lui être préalable par voie électronique au sein de la cité administrative. Pour ce faire, un rendez-vous sera fixé en concertation avec les parents. "Il va sans dire qu'un respect strict des règles sanitaires sera observé au sein de chaque site. Selon le nombre d'inscriptions, d'autres implantations pourraient ouvrir."

Les vacances auront donc un goût très particulier pour les jeunes et les animateurs cet été mais l’on sait à quel point offrir ce genre d’alternative est indispensable.