Une saisie administrative a pu être ordonnée.

Ce lundi après-midi, la SPA de La Louvière collaborait une nouvelle fois avec la police locale de La Louvière afin de délivrer deux malheureux chats, volontairement enfermés par leur propriétaire dans un abri de jardin. Seuls et sans nourriture, les deux pauvres bêtes étaient contraintes d'évoluer depuis trois jours dans un espace particulièrement sale et sur un sol jonché de débris.

© DR



Visiblement, le propriétaire craignait une fuite de ses deux animaux. La police a en effet dû forcer le cadenas et le verrou apposés sur la porte, par ailleurs elle-même bloquée par des bidons remplis d'eau. Une saisie administrative a pu être ordonnée. Les deux rescapés ont immédiatement été pris en charge par la SPA.

© DR



Selon cette dernière, le maître a justifié son geste en expliquant que "cela servait à les rendre plus dociles dans l'attente de leur déménagement." Des explications qui n'ont évidemment convaincu personne et qui ne permettent en rien de justifier un acte de cruauté à l'égard d'animaux. La SPA rappelle que quiconque serait témoin d'un acte de maltraitance, de cruauté ou de négligence peut prendre contact avec le refuge au 064/ 22 25 07 ou par mail via l'adresse inspection@spalalouviere.be.