Vous les avez peut-être vus ou entendus ce 24 décembre, et les apercevrez peut-être encore ce vendredi. À l’initiative du plan de cohésion sociale (PCS) de La Louvière, les « passeurs de cœur » ont sillonné les rues de l’entité pour apporter un peu de baume au cœur aux citoyens en cette période troublée mais malgré tout de fête.

"Appels, SMS, visioconférences, réseaux sociaux : tous les moyens sont bons pour maintenir le lien social avec nos proches en cette période de gestes barrières, qui nous éloignent mais nous protègent", explique le PCS. "Pour les fêtes, le service Plan de Cohésion Sociale (PCS) de la Ville de La Louvière s'est penché sur une alternative originale, pour le plus grand plaisir de nos êtres aimés."

À l’instar d'autres communes, la ville a donc engagé deux comédiens louviérois qui sillonneront l'entité pour aller déclamer, chanter, jouer le message que les citoyens souhaitaient faire passer à la personne de leur choix, sur le pas de sa porte. "Un petit coucou, un joyeux anniversaire, une déclaration d'amour, un encouragement... Le but est d'offrir un moment positif et bienveillant à celui qui en profitera."

L’opération a débuté ce jeudi, soir de réveillon, mais se poursuit ces vendredi, samedi et dimanche. Il sera également possible de faire appel aux passeurs de cœur entre 17 heures et 21 heures les 28, 29 et 30 décembre. Pour ce faire, un formulaire doit être rempli avant ce 28 décembre. Ce dernier est disponible sur l’e-guichet de la ville (lalouviere.guichet-citoyen.be) en mentionnant le texte, le lieu, la personne à surprendre, la date,… Les comédiens se chargeront du reste !

Les personnes ne disposant pas d’un accès à internet peuvent également en profiter, puisque l’équipe est disponible via le 0471/724 348.