Témoignage exceptionnel de l’ère industrielle, le site minier du Bois-du-Luc s’inscrit comme un lieu patrimonial incontournable dans la région du Centre. Et pourtant ! Il aura fallu de longues années et de multiplies démarches pour que les pouvoirs publics s’y intéressent et débloquent les moyens nécessaires à son entretien. C’est désormais chose faite : ce mercredi, la ministre Valérie De Bue (MR) a annoncé que deux millions d’euros supplémentaires étaient octroyés afin de soutenir le projet de restauration des logements sociaux de la cité minière.

"C’est une vraie bouffée d’oxygène car le site nous a posé énormément de problèmes ces dernières années en raison de la vétusté des logements et de l’importance des investissements nécessaires pour une remise aux normes", explique Sergio Spoto, directeur technique de Centr’Habitat. "Le site est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Conséquence, les procédures de rénovation sont extrêmement lourdes et surtout très coûteuses."