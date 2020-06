Elles sont proposées aux arts et métiers de La Louvière.

Ils bénéficient déjà d’une excellente réputation dans le milieu et pourront d’ici peu ajouter quelques flèches de plus à leurs arcs. Dès la rentrée scolaire prochaine, en septembre donc, les étudiants formés en carrosserie et mécanique automobile aux Arts et Métiers de La Louvière pourront accéder à deux spécialisations supplémentaires : le diagnostic automobile et l’électricité automobile.

La section automobile proposera ces deux nouvelles spécialités pour que ses élèves soient le plus en phase possible avec les besoins du marché de l’emploi. "Les clients demandent désormais à leur garagiste d’établir un diagnostic pour des pannes complexes dans les circuits électriques ou électroniques de leur véhicule", explique François Devillers, chef d’atelier.

La technologie n’ayant visiblement aucune limite, les clients exigent aussi que le garagiste puisse monter des accessoires sophistiqués avec des systèmes de navigation nouveaux et de l’audiovisuel au dernier cri. Les progrès technologiques nécessitent dès lors des techniciens formés à ces nouveautés.