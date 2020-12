Si certaines mesures avaient déjà été prises dans la Cité des Loups pour venir en aide aux secteurs les plus durement touchés par la crise, un véritable plan de relance, avec des perspectives claires et chiffrées, était attendu avec impatience. C’est finalement ce jeudi qu’il a été officiellement présenté par la majorité PS-Ecolo. Sur l’enveloppe de huit millions d’euros prévue, la moitié sera d’ores et déjà utilisée en 2021.

Cette importante moitié sera répartie sur trois axes. Le premier, le plus important, concerne le soutien à la population. "Cette crise n’est pas que sanitaire, elle est aussi économique. Ce sont donc 2 050 000 euros qui sont prévus pour venir en aide à notre population", explique Jacques Gobert (PS), bourgmestre. 81 000 chèques à la consommation locale, d’une valeur de 20 euros par habitant, seront ainsi distribués. La ville ouvrira par ailleurs une ligne d’écoute pour briser l’isolement et engagera des étudiants jobistes pour des missions d’intérêt public.

Pour soutenir l’économie, une enveloppe d’1,3 million d’euros est prévue. Comme en 2020, la majorité a prévu d’alléger la fiscalité. Les taxes et redevances seront suspendues pour les débits de boisson, commerces de petite restauration, terrasses et étalages, spectacles et divertissements, les forains et les maraichers ou encore les taxis. À cette mesure s’ajoute une action "une nuit achetée, une nuit offerte", destinée à renforcer l’attrait touristique de la ville, ou encore une prime à la rénovation des façades commerciales.

Les secteurs culturel, sportif, associatif n’ont pas non plus été oubliés. 650 000 euros seront utilisés pour soutenir les associations qui lutte contre la précarité, créer un fonds de soutien aux artistes locaux, créer un fonds d’impulsion pour les sociétés folkloriques ou encore octroyer des primes aux clubs sportifs. "Au-delà d’un défi économique, soutenir ces structures relève d’un défi sociétal car elles contribuent à l’adhésion, au développement du lien social."

"Nous n’aurions jamais pensé traverser une crise comme celle-ci mais la réalité s’impose à nous et nous nous devons de réagir", affirme encore Jacques Gobert. "Ce plan de relance se veut concerté, évolutif et réactif. Il sera amené à être modifié en fonction des aides octroyées par d’autres niveaux de pouvoir et des besoins qui se font sentir. Il est très clair que nous ne participons non pas à un sprint mais à un marathon. Les effets de la crise se feront sentir en 2021 et au cours des prochaines années."

Si quatre millions d’euros seront déjà utilisés en 2021, les quatre autres pourront l’être jusqu’à la fin de la mandature, en 2024 donc.