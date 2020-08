Il conduit une Fiat 124 Sport en chantant du Celentano, arbore des chaînes en or sous son blaser en cuir et chausse des santiags héritées de son arrière-grand-père. Calo le king est le prototype du minga pé, comme on dit à La Louvière. C'est surtout le personnage campé par le comédien Alfio Morina déjà aperçu il y a longtemps dans un court-métrage de Sopranal et qui reprend du service dans une nouvelle vidéo publiée jeudi sur les réseaux sociaux.

"Sopranal m'avait demandé de jouer le minga pé de La Louvière et j'avais improvisé autour de ce personnage, sans trop de difficulté, car on a tous un ami comme ça dans la région", confie Alfio Morina. "Ca avait manifestement marqué les gens. On m'arrêtait souvent dans la rue pour me demander s'il y avait une page Facebook ou une chaîne YouTube. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose à partir de Calo le king."

Cette fois, Calo le king va prendre un verre au Mont des Arts à La Louvière et tombe sous le charme de la bombe du quartier interprétée par Harmonie Rouffiange que l'on peut voir au Grand Cactus. Attachant et maladroit, se prenant les pieds dans la langue de Molière, Calo tentera de séduire sa dulcinée à sa façon, en lui offrant un fromage du pays, le "nectar plus ultra".

Pour jouer les narrateurs, Alfio Morina a pu compter sur Reda Chebchoubi qui était à l'affiche de Morrocan gigolos d'Ismaël Saïdi. Pour donner la réplique à Calo, Johann Hallet que l'on a pu voir dans la série RTBF Burkland. Et derrière la caméra, un ami vidéaste d'Alfio Morina, Carmelo Carmusciano, à la tête de la société Super 8 Media Company. Une belle équipe donc. Pour la voiture, le comédien louviérois a aussi pu compter sur un joli coup de pouce. "C'est un vrai Calo, Calo Nicastro, qui a mis son véhicule à disposition. C'est une Fiat qui a plus de 50 ans, qu'il tenait de son père et qu'il a entièrement restaurée."

Alfio Morina n'est pas un visage inconnu des réseaux sociaux. Avec la bande des Power Roger, il avait tourné plusieurs parodies sur la SNCB, l'Onem ou encore les TEC. On l'a également vu dans de nombreuses vidéos d'Antonio Spoto. Actuellement, Alfio Morina travaille sur le pilote d'un projet qui pourrait passer sur RTL ou la RTBF et qui le verra réaliser des castings sauvages dans la rue, ce qui ne manquera pas déboucher sur des situations cocasses. Le comédien songe également à renfiler les santiags de Calo. "Je vais certainement penser à un autre scénario pour lui faire vivre de nouvelles aventures", conclut le Louviérois en souriant.