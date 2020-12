Alors que l’année 2020 touche à sa fin, le CHU Tivoli dresse un bilan qui n’est pas spécialement réjouissant. En effet, à ce jour, pas moins de 45 patients covid sont toujours hospitalisés. "La situation reste stable mais nous ne constatons pas de courbe descendante", communique le centre hospitalier.

Par ailleurs, ce dernier rappelle que les patients qui nécessiteraient une prise en charge rapide ne doivent pas hésiter à s’y présenter. Il y aura toutefois un changement au niveau des urgences. À partir de ce 31 décembre, les patients se présentant aux urgences seront accueillis dans un nouvel espace attenant au service actuel. Le service reste évidemment accessible sept jours sur sept, 24 heures sur 24.

Dès le 4 janvier, en vue de la construction de la nouvelle aile "Coeur du Hainaut" du CHU Tivoli, l’entrée actuelle, permettant d’accéder au CHU Tivoli (du côté des urgences) ne sera plus accessible. L’entrée unique du CHU s’effectuera donc par l’entrée principale, située avenue Max Buset, 34.

Pour rappel, l’aile Cœur du Hainaut s’étalera sur six niveaux et abriteront un nouveau quartier opératoire (10 salles), les nouvelles urgences adultes-enfants, une extension de l’imagerie médicale et de la médecine nucléaire, de la stérilisation et de la pharmacie ainsi qu’un hôpital de jour chirurgical.