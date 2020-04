De nombreux PV ont été dressés au cours de ce long week-end.

Le message est martelé à chaque minute de chaque jour. Il est pourtant toujours ignoré par, heureusement, une minorité de citoyens inconscients. Ce samedi en fin d’après-midi, la police locale de la Louvière a par exemple dû intervenir du côté de Strépy-Bracquegnies, où une trentaine de personnes s’étaient rassemblées sur la voie publique… Afin de fêter un anniversaire. Un comportement intolérable en cette période, qui a conduit à la verbalisation de 12 personnes.

Par ailleurs, la police a multiplié les contrôles sur l’ensemble du territoire, d’autant plus que la météo estivale a donné des envies d’escapade à certains. 56 PV ont ainsi été rédigés et 59 personnes verbalisées : cinq vendredi, 30 samedi, 17 dimanche et 4 ce lundi, pour des déplacements jugés non-essentiels, pour des regroupements et pour des déplacements à bord d’un véhicule de plusieurs personnes ne vivant pas sous le même toit.

Enfin, notons que la police a dû intervenir ce dimanche pour un différent familial à La Louvière. Ivre, une dame d’une soixantaine d’années se montrait agressive. Alors qu’elle était arrêtée administrativement, son partenaire, âgé d’environ 80 ans, a été victime d’un malaise et transporté vers le CHU Tivoli. Plus tard dans la soirée, la police apprenait que la dame, rapidement relaxée, était testée positive au Covid-19… Probablement comme son compagnon.

Toujours dans la région du Centre, la police de Binche a également eu fort à faire durant ce long week-end Pascal. Pas moins de 105 PV ont été dressés pour non-respect des mesures de confinement !