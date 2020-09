La pandémie de coronavirus a eu et aura encore des conséquences multiples. À l’approche de la saison hivernale, le CPAS de La Louvière et ses partenaires planchent sur les mesures à prendre pour assurer malgré tout l’accueil des personnes sans domicile fixe. En effet, dans les abris de jour comme de nuit, la distanciation physique devra être respectée. Conséquence, moins de places seront disponibles.

Pas question pour autant de laisser ces personnes précarisées livrées à leur sort. "La situation est loin d’être simple mais tout est fait pour ne laisser personne sur le carreau", assure Nicolas Godin (PS), président du CPAS de La Louvière. "Au niveau de l’abri de jour, qui peut normalement accueillir une quinzaine de personnes, six places seulement sont disponibles. Notre partenaire, Picardie Laïque, tente de fonctionner à la demi-journée, pour accueillir un groupe de six en matinée, un autre groupe de six l’après-midi."