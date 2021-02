C’est un pas de plus vers plus de participation citoyenne. D’ici peu, la ville de La Louvière rejoindra la plateforme Hoplr, un réseau social de quartier basé sur l’interaction sociale entre résidents d’une même rue, d’un même quartier, d’un même village ou d’une même commune. La plateforme sera pleinement opérationnelle d’ici un mois et demi mais les inscriptions sont d’ores et déjà possibles, gratuitement bien sûr.

Le projet n’est pas neuf. L’échevin Laurent Wimlot (PS) y a longuement travaillé et cède désormais la main à Noémie Nanni, nouvelle venue au sein du collège communal. "La participation citoyenne est l’une des priorités de la ville. De grands projets ont déjà vu le jour sous l’ancienne mandature mais nous avons la volonté d’aller plus loin", explique Laurent Wimlot. "Grâce à Hoplr, c’est quelque chose qui se fera assez naturellement, en direct des quartiers."

Concrètement, les quartiers louviérois seront géographiquement délimités. Les utilisateurs auront alors la possibilité d’interagir avec leur réseau de quartier et ainsi entrer en contact avec leurs voisins afin de proposer des services, des activités, demander de l’aide, etc. "Les échanges sont totalement privés, à moins qu’ils ne soient spécifiquement adressés à l’attention des autorités, qui peuvent alors réagir", précise Gaële Poncelet

Celles-ci peuvent quant à elles utiliser le réseau pour diffuser une information plus ou moins ciblée – à l’échelle communale, d’un village, d’un quartier, d’une rue ou même d’un bout de rue – sonder la population, apporter des précisions,… "C’est vraiment un lieu d’échange qui se veut neutre (la modération est assurée par une personne d’Hoplr, NdlR) et différent d’un réseau social traditionnel. Il est sans publicité, ne permet pas l’anonymat et se veut surtout dans une logistique positive et constructive."

D’abord lancé en Flandres, le concept s’impose peu à peu en Wallonie et à Bruxelles. Des communes comme Dour ou Ath s’y sont déjà essayée et des discussions sont en cours avec la ville de Mons. La Louvière se montre quant à elle séduite par l’idée. Restera alors à convaincre les Loups de suivre la mouvance pour peut-être se laisser convaincre. Pour la ville, il s’agit d’un investissement relativement conséquent : l’enveloppe s’élève à quelque 30 000 euros annuels.