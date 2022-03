Certains le surnomment le père Noël, non sans raison. Depuis qu’il a fondé l’association Olivia une étoile, Bernard Bara est venu en aide à plusieurs dizaines de parents isolés en difficulté. Livreur de médicaments pour les pharmacies du Namurois, il profite d’être quotidiennement sur la route pour récolter et redistribuer du matériel de puériculture, des vêtements et des jeux et ainsi venir en aide aux enfants dont les mères ou les pères joignent difficilement les deux bouts.

Le tout gratuitement, sans aucune participation financière. "Ma récompense, c’est de me dire que j’ai pu aider de manière très concrète", insiste le Louviérois. "La majorité des personnes me demandent combien elles me doivent, ne serait-ce que pour mon déplacement. Mais je ne cherche pas à récupérer cinq euros pour mon plein d’essence ! Un don, c’est gratuit. Donc oui, ça me coûte de l’argent mais par les temps qui courent, je ne suis pas le plus à plaindre."

Le cœur sur la main, Bernard Bara l’a toujours eu. Mais c’est un drame familial qui l’a poussé à créer son association. "Olivia, c’est une petite fille qui n’a pas survécu à sa naissance en août 2020. La voir dans cette minuscule boite de bois,… C’est quelque chose qui a été extrêmement difficile. L’association, c’est une façon pour moi de la garder un peu près de moi, d’entretenir son souvenir… Presque de donner un sens à tout cela."

Le public cible de l’association est varié. "La plus jeune fille que j’ai aidé avait 14 ans et s’est retrouvée seule, sans possibilité d’accueillir son bébé dans de bonnes conditions, le papa ayant pris ses jambes à son cou. J’interviens dans tout le pays, je ne me limite pas à la région du Centre ou à la région montoise. J’optimise mes déplacements pour le travail pour venir en aide à celles et ceux qui font appel à moi. C’est pour cette raison que j’essaie de faire au maximum connaitre l’association."

Une association qui ne pourrait pas exister sans la solidarité des citoyens, qui privilégient le don de matériel à la revente. "Je publie régulièrement sur les réseaux sociaux, dans des groupes citoyens, et c’est ainsi que les gens me proposent de venir retirer des articles, des vêtements,… Je publie ainsi les stocks disponibles et je dispatche le tout. Jusqu’ici, je suis toujours parvenu à répondre à la demande. Et je ne laisserai jamais personne sur le côté."

Des poussettes, des lits, des chaises hautes, des cosys et des sièges auto, des parcs et des matelas à langer, des jeux ou encore des vêtements sont ainsi récoltés et stockés au domicile de Bernard avant de jouir d’une seconde vie. "Il y en a partout… De la chambre à la salle de bain. Ça fait d’ailleurs trois mois que je dors dans mon salon (rires). Mais cela ne me dérange pas. Je suis seul, je peux me le permettre et je sais qu’au bout du compte, les gens seront heureux."

Avec près de 550 kilomètres parcourus chaque jour dans le cadre de son travail, Bernard Bara peut se targuer de faire des heureux partout où il passe. Il peut également compter sur le soutien de certains pharmaciens qui n’hésitent pas à écouler des stocks de tétines, par exemple, qui ne peuvent plus être vendus dû à un changement de modèle par les marques. Et parce qu’il ne peut se résoudre à fermer les yeux, le Louviérois prépare également des colis au profit des réfugiés ukrainiens.