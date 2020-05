Le promoteur déplore le manque de réaction de la ville face à un projet qui met en péril celui de la Strada.

Nous l’annoncions dans nos colonnes ce vendredi : le groupe Imagix vient de déposer une demande de permis pour s’installer dans la Cité des Loups. L’enquête publique sera lancée le 8 juin prochain et sera clôturée le 7 juillet. Si elle obtient le feu vert, la société débutera la construction d’un complexe d’une capacité totale de 1600 sièges répartis sur une dizaine de salles, avec des activités de loisirs annexes.

Un projet qui n’est donc pas sans rappeler celui de la Strada, sur les rails depuis plus de dix ans, qui prévoit de redynamiser le centre-ville en construisant du logement mais aussi et surtout un pôle commercial d’envergure mêlant loisirs, horeca, bureaux… Et cinéma. Autant écrire que du côté du promoteur Wilhelm & Co, on voit cette demande de permis d’un mauvais œil… Tout comme le manque d’opposition de la ville de la Louvière, qui reste discrète jusqu'ici mais qui devra remettre un avis auprès du SPW.

"Qu’un opérateur économique comme Imagix poursuive ses démarches, nous le comprenons. Ce que nous ne comprenons en revanche absolument pas, c’est qu’à ce stade, la ville ne se soit jamais opposée ouvertement à ce projet !", peste Jean-Michel Despaux, COO de Wilhelm & Co. "Dès que le projet d’Imagix a été dévoilé, elle aurait dû se positionner et réitérer son engagement à nous soutenir dans la concrétisation du projet Strada."