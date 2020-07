Un Louviérois averti en vaut deux : dès ce samedi 25 juillet, le port du masque deviendra obligatoire sur les marchés et brocantes organisés sur le territoire de La Louvière. Cette mesure concerne toute personne âgée de 12 ans et plus et fait suite à l’actuelle dégradation de la situation sanitaire. Afin de contrôler l’application de cette ordonnance du bourgmestre, la police locale sera mobilisée.

Cette disposition intervient alors qu’un nouveau conseil national de sécurité, en cours actuellement, pourrait aboutir à des mesures plus strictes, notamment en matière de port du masque dans les lieux publics. D’avantages de marge de manœuvre pourrait également être accordée aux bourgmestres afin de permettre à ceux-ci de prendre les dispositions qu’ils jugent utiles sur leur territoire.