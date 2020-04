L'individu a été présenté devant un juge.

Ce week-end, la police locale de La Louvière a multiplié les contrôles afin de faire respecter les mesures de confinement édictées afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Pourtant répétées quotidiennement, ces mesures n’ont toujours pas été comprises par tous. Pour preuve, les policiers ont dû faire face à un individu ivre qui n’a pas hésité à mordre un agent au niveau de la jambe et à lui cracher dessus.

"L’individu a été intercepté alors qu’il était au volant de son véhicule", explique-t-on du côté de la police. "Il était en état d’ivresse, en plus de ne pas respecter les mesures de confinement. Il a donc été arrêté administrativement." Ramené au sein des locaux de la police locale, ce dernier s’est montré plus agressif. "Il s’est rebellé et a mordu un policier avant de lui cracher dessus en criant à qui voulait l’entendre qu’il était contaminé par le Covid-19."

Un geste déjà intolérable en temps normal, mais perçu en ces temps de crise comme une véritable menace. L’individu a d’ailleurs été présenté devant un juge, qui décidera de la suite à donner. Dans nos colonnes récemment, le procureur du roi de Mons, Christian Henry, précisait que la justice se donnerait les moyens de poursuivre les individus incriminés : pareils faits peuvent d’ailleurs conduire à des poursuites et à une peine allant jusqu’à cinq ans de prison. De quoi, espérons-le, faire réfléchir les plus irrespectueux des citoyens.