Quel avenir pour les pratiquants de l’athlétisme à La Louvière ? La question est loin, très loin, d’être tranchée. Le refus par la ville du projet de la RAAL, qui ambitionnait de construire un nouveau stade à deux pas du stade Tivoli, change en effet la donne. Cette dernière infrastructure aurait en effet pu être désertée par les footballeurs et être totalement dédiée à la pratique de l’athlétisme. C’était en tout cas une possibilité évoquée par la majorité PS-Ecolo.

Aujourd’hui, c’est pourtant bien la rénovation du stade Tivoli qui semble se profiler. "La ville doit encore se positionner, plusieurs possibilités doivent être étudiées", insiste Pascal Leroy (PS), échevin en charge des sports. "Nous sommes à mi-mandature et nous avons encore l’espoir de pouvoir répondre à la demande des athlètes avant la fin de celle-ci. Mais nous ne savons pas, à l’heure actuelle, comment les choses évolueront."

La possibilité de construire un complexe flambant neuf et dédié à l’athlétisme à Saint-Vaast, sur le même schéma sur le Moha à Obourg (Mons), a longtemps été envisagé. "Le sujet reste d’actualité, l’abandon du projet de la RAAL ne remet pas cela en cause. Nous devons trouver une solution et offrir des conditions d’évolution optimales à nos sportifs, d’autant plus que l’ACLO (l’Athletic Club Louviérois) représente un nombre important de membres."

On sait par ailleurs que la cohabitation entre le football et l’athlétisme reste compliquée. La piste d’athlétisme est en effet considérée comme un obstacle à l’ambiance de stade recherchée par les amoureux du ballon rond. À tel point que la piste, abîmée par des jets de fumigènes lors de matches, doit régulièrement subir des travaux de réparation. Une situation difficilement tenable pour tous, y compris pour les autorités communales, contraintes de mettre la main au portefeuille.

"Tous doivent pouvoir retrouver de la sérénité. Mon vœu le plus cher est qu’une solution se dégage rapidement et que dans les trois prochaines années, l’athlétisme dispose de sa propre structure." Sur les terrains du chemin des Diables à Saint-Vaast ou ailleurs, la question reste entière. Toujours est-il que la création d’espaces in et outdoor est toujours souhaitée par la majorité PS-Ecolo.