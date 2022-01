Postée dans un groupe de citoyens, la vidéo a suscité un nombre impressionnant de réactions. Pierrick Destrebecq est Louviérois et habite le centre-ville. C’est en arpentant la rue commerçante et en constatant le nombre de magasins fermés ou à remettre qu’il a souhaité mettre le doigt sur la problématique de la désertification des centres-villes et la difficulté à attirer les commerces de qualité.

"Des solutions existent mais encore faudrait-il être en mesure d’attirer des investisseurs", soupire-t-il. "Plusieurs pistes mériteraient d’être exploitées : la création d’un campus universitaire ou d’un pôle technologique, comme à Mons, une meilleure gestion du social, de l’urbanisme et de la circulation, une meilleure gestion des budgets issus de l’argent public. On pourrait aussi imaginer des événements de grande ampleur au Louvexpo, par un groupe privé et en coproduction avec la ville."

Très critique envers le pouvoir en place, le citoyen a été rejoint dans ses positions par plusieurs internautes." J’ai mal au cœur, j’y ai habité et j’y ai grandi. Ça a tellement changé. Quand j’y passe, ça me refroidit", écrit une Louviéroise d’origine. "La Louvière est devenue une ville morte, il n’y a plus de vie", "ce n’est plus ce que c’était", "Je suis Loup et je suis déçu de voir La Louvière se dégrader de cette façon", "C’est désespérant d’être commerçant dans une ville comme La Louvière : au plus les jours passent, au plus je regrette", peut-on notamment lire.

Tout n’est pas rose et la commune, comme d’autres, fait face à des difficultés. "Mais ce n’est pas propre à La Louvière", insiste Mehdi Mrakha, président de l’Union des commerçants et indépendants louviérois (UCILL). "La ville est enclavée entre Mons et Charleroi, ce qui n’aide pas à développer des projets porteurs. Mais il est faux de dire que rien n’est fait ou que le centre-ville s’enlaidit."

Ce dernier ne nie pas que de nombreuses cellules sont inoccupées. "On parle de 13 à 20% de cellules vides. Mais nous sommes en période de crise et il y a de manière générale moins de monde en ville. À cela s’ajoute l’explosion du commerce en ligne, néfaste aux boutiques physiques. Mais l’UCILL travaille de concert avec la ville, la gestion centre-ville et la police pour redynamiser la rue commerçante et la sécuriser. Tout ne peut simplement pas se faire en un jour."

Mehdi Mrakha en est persuadé, la ville a du potentiel. "Les commerçants peuvent compter sur une population très agréable. C’est un vrai plus. Il faut que les Louviérois arrêtent de critiquer leur propre ville. Oui, certains magasins ferment. Mais d’autres ouvrent ! On a une marge de progression et de développement importante. Ce qu’il faut, c’est réussir à attirer du monde en ville, pour y habiter comme pour consommer, et ainsi relancer l’activité. Mais cela, c’est le jour du politique."

Du côté politique justement, on assure ne pas ménager ses efforts. "J’ai vu cette vidéo et je ne peux que déplorer cette volonté de faire le buzz, de cracher sur sa propre commune en ne montrant que ses aspects les plus négatifs", souligne Pascal Leroy (PS), échevin du développement économique. "Ça me met en rage car c’est le genre de contenu qui détruit l’image d’une ville, qui lui fait énormément de tort et qui ne représente pas la réalité."

L’échevin ne peut nier la fermeture de plusieurs commerces dernièrement. "Véritas, Belgique Loisirs, Pimkie,… Ce sont des chaines. À côté d’elles, de nombreux entrepreneurs ont osé se lancer ! On tente de les mettre en avant, de leur apporter la visibilité qu’ils méritent. Et d’autres ouvriront leurs portes d’ici peu, parfois au sein de nos maternités commerciales, parfois de façon éphémère pour tester leur concept avant d’éventuellement convertir l’essai."

Pascal Leroy rappelle encore qu’au budget 2022, des crédits sont prévus pour une série d’investissements, notamment le rachat ou la rénovation de bâtiments à vocation commerciale. "Mais pour attirer, il faut arrêter de trainer dans la boue notre ville et cesser de lui enfoncer la tête sous l’eau alors qu’elle se bat pour s’en sortir", conclut l’échevin, particulièrement amer face à cette vidéo.