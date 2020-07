Les sols et les eaux souterraines seront sondés.

Il ne s’agit désormais plus que d’une question de jours avant que la SPAQuE lancent l’investigation des sols et des eaux du site CCC – Verrerie Houtart – de La Louvière, situé à proximité immédiate du centre-ville. Ces opérations doivent permettre de mettre en évidence la présence de traces de pollution et d’en délimiter l’étendue afin de pouvoir envisager la suite des opérations.

Ces travaux seront menés dans le cadre de la programmation Feder 2014-2020. "Cette campagne vient compléter celle réalisée en mai 2019", précise-t-on du côté de la SPAQuE. "Les bâtiments aujourd’hui déconstruits, le terrain est désormais entièrement accessible pour une étude approfondie des sols et des eaux souterraines"

Au total, ce ne sont pas moins de 44 forages (dont 7 équipés en piézomètres) qui seront réalisés à l’aide de machines de type Nordmeyer et Comacchio, et 44 fouilles qui seront effectuées à l’aide d’une pelleteuse. In fine, 657 échantillons de sol et 16 échantillons d’eau souterraine seront analysés. Une fois les résultats obtenus, la SPAQuE pourra élaborer le projet d’assainissement puis procéder aux travaux permettant de rendre ce site de 2,61 ha compatible avec la micro-zone d’activités de loisirs prévue.

Pour rappel, les premières activités de l’ancienne verrerie Houtart datent de 1859. Dans les années 1880, l’établissement comptait deux fours pour le verre de vitrage, un four à bouteilles et quatre fours à étendre. Après 1890, l’usine, devenue la SA des Verreries de La Louvière, ne fabriquait plus que du vitrage. La faillite était intervenue en 1893. D’autres activités s’y sont succéder, notamment un marchand de bois, une fonderie de métaux et un dépôt de mazout et de charbon.