Également concernés par les mesures sanitaires en vigueur depuis plusieurs mois, les étudiants ont bien souvent été privés de leur job et des revenus qui l’accompagnent. Autant écrire que le lancement des inscriptions pour l’opération Été Solidaire, à La Louvière, devraient leur remettre un peu de baume au cœur.

Sous réserve de l’approbation du dossier par la Région wallonne, la ville de La Louvière est en effet une nouvelle fois partenaire de l’opération Été solidaire. Chaque année, les communes wallonnes sont encouragées à engager des jeunes âgés de 15 à 21 ans pendant les vacances d’été afin de réaliser des travaux d’utilité publique ou pour rendre service à la population, principalement aux jeunes isolées ou en difficulté.

"Dans ce cadre, ils sont notamment appelés à venir en aide à ces personnes en leur apportant de la compagnie, ou en leur proposant de réaliser quelques petits travaux", rappelle-t-on du côté de la ville de La Louvière. "Les jeunes peuvent également avoir comme mission d’enjoliver leur quartier en entretenant des bâtiments publics ou encore en aménageant des espaces verts."

En 2020, ce ne sont pas moins de 25 jobistes, répartis en trois groupes, qui avaient eu l’opportunité de se mettre au service de la commune. Ceux-ci avaient pu mener un travail de sensibilisation à la mobilité réduite, accompagner des personnes handicapées ou encore entreprendre un travail de sensibilisation à l’environnement. Pour cette nouvelle édition, les jeunes seront amenés à co-construire les projets avec l’équipe encadrante. "C’est une première !", se réjouit-t-on dans la Cité des Loups.

Les jeunes qui sont intéressés peuvent dès à présent plancher sur le sujet et envoyer leur candidature (CV et lettre de motivation) avant le vendredi 26 février au service du plan de cohésion sociale (PCS) – axe participation citoyenne. Soit via l’e-guichet (www.lalouviere.guichet-citoyen.be à partir du 29 janvier, soit par e-mail via pcs@lalouviere.be, soit par courrier postal au service PCS (15 place de La Concorde, 7100 La Louvière). Les candidatures incomplètes seront considérées comme nulles.