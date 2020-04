Les citoyens sont invités à partager leur quotidien de confinement.

Cela fait désormais un peu plus d’un mois que le pays tourne au ralenti et que les Belges respectent les mesures de confinement, prises dans le but d’endiguer la propagation de coronavirus. La période n’est facile à vivre pour personne mais heureusement, les initiatives se multiplient dans l’espoir de la rendre plus supportable.

Du côté de La Louvière, la ville vient de lancer l'opération #lesloupsathome. Cette dernière vise à encourager les citoyens à garder leurs distances tout en maintenant le contact. « La ville appelle les citoyens à rester chez eux tout en partageant leurs expériences de confinement », explique le service communication.

"Que ce soit une recette sympa, une chanson apprise à la guitare, un dessin d’enfant, un mini film réalisé en famille, la photo d’un succulent dessert fait maison,… Montez-nous que même confinés, les Louviérois sont encore et toujours aussi créatifs et positifs." L’appel est donc lancé aux citoyens et aux familles, d’autant plus que le projet permet d’occuper des enfants parfois en mal de loisirs.

« C’est une période compliquée mais c’est peut-être aussi l’occasion de créer du lien entre les personnes de façon différente, de porter un regard décalé et plus léger sur une situation dramatique", précise le bourgmestre, Jacques Gobert (PS). "Cette campagne, elle mise sur le positivisme tout en insistant sur la responsabilisation de chacun et en rappelant un message : restez chez vous."

Et de conclure : "Les créations peuvent être envoyées via l’adresse lesloupsathome@lalouviere.be . Deux fois par semaine, les messages seront publiés sur la page Facebook officielle de la ville.