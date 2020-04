Le groupe Plus&CDH estime que l'opposition est laissée de côté durant cette crise.

Dépasser les clivages politiques et utiliser les moyens actuels pour réagir à la crise, voilà la demande formulée par le groupe Plus&CDH dans la Cité des Loups. Le groupe estime en effet que l’opposition est laissée de côté en cette période difficile où chaque idée, chaque initiative est pourtant la bienvenue. Les Humanistes réclament ainsi la tenue d’échanges en vidéoconférence à destination des chefs de groupes du conseil et des membres des commissions.

"Nous sommes la cinquième ville de Wallonie et nous vivons au XXIe siècle. Il est donc important que la commune organise des vidéoconférences avec ses conseillers, ou au minimum les chefs de groupe de groupe pour assurer une information et organiser la réaction face au covid-19. Comment comprendre cette absence d’utilisation des moyens modernes alors que les villes voisines les utilisent pour mobiliser l’ensemble de leurs conseillers ?" questionne Xavier Papier.

Pour ce dernier, majorité et opposition doivent donc travailler de concert. "Il ne faut pas attendre la fin du confinement pour échanger et réagir face aux défis que rencontre la commune aujourd’hui et ceux, plus importants, qu’elle rencontrera dans les mois à venir. Tous les groupes sont de bonne volonté et prêts à porter main forte à la majorité dans la mise sur pied d’un plan d’urgence." Gestion des déchets, difficultés des commerçants et indépendants, réouverture des services communaux, impact financier,… Sont autant de sujets prêtant au débat.

" Une réunion virtuelle sera organisée avec les chefs de file avant le 28 avril, date à laquelle aurait dû se tenir le conseil communal", assure Jacques Gobert (PS), bourgmestre. "Ce sera l’occasion de rappeler ce qui a été mis et ce qui le sera encore par la ville et le CPAS, d’expliquer comment l’administration fonctionne, quels services assure-t-on et comment sont suivies les demandes citoyennes." La même démarche sera organisée au profit des mandataires du conseil de police.

Pour Plus&CDH, c’est cependant toujours insuffisant. "Obtenir cela au bout d’un mois de crise, c’est bien insuffisant, nous voulons plus qu’une simple information à destination des chefs de groupe", insiste Xavier Papier. "Le travail doit se poursuivre, notamment au niveau du CPAS et des commissions. C’est aujourd’hui qu’il faut penser à demain ! Le collège dispose de pouvoirs spéciaux mais ce n’est pas assez pour préparer la sortie du confinement."

La volonté d’un travail concerté entre majorité et minorité est donc clairement énoncée. Reste à voir dans quelle mesure le message sera entendu.