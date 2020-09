En 2015, dans le cadre de la programmation 2014-2020 des Fonds structurels européens, le gouvernement wallon décidait de retenir le site Garocentre Magna Park, à La Louvière, dans la liste des sites pollués à réhabiliter. Cinq ans plus tard, les travaux s’apprêtent enfin à commencer. C’est la SPAQuE (société publique d'aide à la qualité de l'environnement) qui prendra en charge cet assainissement et qui gérera le déplacement de près de 200 000 mètres cubes de terres.

Autant écrire qu’il y aura de quoi faire. En 2016 en effet, les prélèvements effectués sur le site avaient permis de mettre en évidence d’importantes contaminations dans les sols et dans les eaux souterraines à l’est et au centre du site, notamment en métaux lourds, hydrocarbures aromatiques polycycliques, huiles minérales, benzène, cyanure ou encore phénol.

Une fois dépollués, ce sont quelque 40 hectares qui seront disponibles et qui pourront donc être exploités. Il s’agit évidemment d’une bonne nouvelle pour l’intercommunale IDEA, propriétaire de ce site situé à la jonction des autoroutes E19-E42, en bordure de voies d’eau artificielles. Il est également voisin d’un autre site réhabilité, SAFEA, où se trouve la première centrale photovoltaïque de la SPAQue.

"Afin de permettre à l’IDEA d’y développer son projet de zone d’activité économique, englobant la construction de bâtiments, parkings et voiries, nous procéderons à l’excavation et à l’évacuation des terres polluées", explique la SPAQuE. "Les excavations seront ensuite remblayées au moyen de terres saines. Nous réaliserons également une zone de confinement et une zone d’étanchéité pour deux tâches de pollution plus profondes. Au total, ce sont près de 200.000 m³ de terres qui seront ainsi gérées."

Le site Garocentre Magna Park était recouvert de prairies jusqu’en 1850. Entre 1870 et 1989, le canal du Centre a été creusé, approfondi et modifié à plusieurs reprises. Les terres excavées ont alors été stockées en divers endroits du site. À partir de 1928, le terrain est utilisé par l’usine Boël, qui y déverse des remblais d’origines diverses. En 2000, il devenait propriété de l’intercommunale IDEA. Il a alors été nivelé et équipé, et attendait sa dépollution.