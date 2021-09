C’est un moment auquel certains Louviérois auront peut-être l’envie d’assister. Cinq ans après son déplacement à la suite des travaux de rénovation du site Gilson, et sa restauration, la Fontaine de Bury fera son grand retour à La Louvière ce jeudi 16 septembre. Acquise en 1985 par la Communauté française – aujourd'hui Fédération Wallonie-Bruxelles – c'est là devant le château Gilson que l'œuvre de Pol Bury a été installée, en 1992, après avoir notamment été exposée au Botanique à l'occasion d'une rétrospective dédiée à l'artiste.

L'installation et la mise en fonction de la Fontaine de Bury auront lieu dans la journée du 16 septembre dès 9h, rue de Bouvy. "Les Louviérois pourront alors enfin admirer à nouveau cet ensemble hydraulique en inox se composant d'une sphère de 260 cm de diamètre qui contient, elle-même, quatorze sphères plus petites", rappelle la ville de La Louvière, rassurée d’à nouveau accueillir l’œuvre sur son territoire.

Il faut écrire que les négociations entre la ville et la Fédération Wallonie-Bruxelles ont été, à un moment, quelque peu tendues. Le retour de la fontaine avait en effet été conditionné à sa rénovation bien sûr mais aussi à la sécurisation du site. Les négociations autour de la répartition des coûts avaient finalement été bouclées au début de l’année 2019. Aujourd’hui, le soulagement des Loups est grand, eux qui ont par moments pensé ne pas récupérer l’œuvre.

On notera encore que La Louvière compte une autre sculpture de Bury installée face au Point d'eau, le Capteur de ciel. "Si aujourd'hui, on peut retrouver de ses œuvres à travers le monde, de New-York à Paris, Pol Bury est avant tout un enfant du pays", souligne la ville. "Né à Haine-Saint-Pierre en 1922, il fait des rencontres décisives à La Louvière : Achille Chavée qui l'oriente vers le surréalisme, André Balthazar avec qui il crée, en 1957, la revue « Daily-Bûl », à la base d'une pensée à l'aura internationale, faite d'impertinence et de liberté créatrice."

Une heureuse coïncidence puisque les travaux de réaménagement du château Gilson sont prévus afin d'accueillir le Centre Daily-Bul et ses archives. La boucle est en quelque sorte bouclée.