Comme pour de nombreux domaines, la crise sanitaire a bousculé le secteur artistique. Fédora n’a plus vu la scène depuis des semaines. Cependant, durant tout ce temps, avec son producteur, Enzo Falzone, ils ont travaillé sur son nouvel album.

Je rêve, un album qui a été écrit et composé par les compositeurs Jean Paul Furnémont et Angelo Crisci. Durant sa création, Fédora a découvert de nombreuses facettes du monde de la musique. "Ce que j’ai beaucoup apprécié, c’est lorsque j’ai appris que le pianiste de la chanson principale était celui de Lara Fabian. Je suis fan de cette artiste et cela me touche beaucoup", explique la chanteuse.

Malheureusement, le coronavirus a contrarié la réalisation de ce projet d’album. "Il y a eu quelques obstacles et on se demandait vraiment s’il allait pouvoir sortir ." Même si cela n’a pas été simple, la chanteuse a passé de très beaux moments. "Pour la première fois, je suis rentrée dans un studio, c’était assez impressionnant."

Néanmoins, le monde musical a toujours fait partie de la vie de Fédora. Issue d’une famille de chanteurs, depuis son plus jeune âge, elle est passionnée par la musique. "Avant, je ne chantais que dans ma chambre. Jusqu’au temps où mes parents se sont dit qu’il fallait faire quelque chose." Elle a alors commencé sa carrière sur de petites scènes. C’est à ce moment-là qu’elle est repérée par Enzo Falzone, agent de nombreux artistes. "Lorsque j’ai rencontré Enzo, il m’a demandé de participer au concours “Star Tour” pour pouvoir m’affranchir sur scène et je l’ai gagné."

À l’heure actuelle, Fédora suit encore des cours. Pour elle, ce n’est pas toujours facile de concilier sa vie d’étudiante et sa passion. "Quand on est vraiment passionné par la musique, on voudrait forcément tout arrêter pour ne se consacrer qu’à ça. Malgré tout, on ne sait pas de quoi la vie est faite donc il faut toujours avoir une roue de secours." D’un côté, l’adolescente doit suivre ses cours et étudier mais de l’autre, elle doit aussi apprendre les chansons de l’album. "Chanter, ça me détend donc j’arrive à tout gérer."

Avec tout le travail effectué et les commentaires déjà reçus, Fédora est assez confiante face à l’avenir. En outre, elle est très bien entourée et reçoit beaucoup de soutien de sa famille, de ses amis et surtout de son équipe. "Mais maintenant, c’est au public que cela doit plaire. Ou ça passe, ou ça casse."