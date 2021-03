Beaucoup de lieux publics sont encore difficilement accessibles pour les personnes à besoins spécifiques. Ce n’est désormais plus le cas de Centrissime, la maison du tourisme de la région du centre, qui vient de subir des travaux d’aménagement dans le but de faciliter l’accès à ces personnes. La ville de La Louvière avait répondu à l’appel de projets lancé par le Commissariat Général au Tourisme (CGT), lui permettant d’obtenir un subside de 15 000 € dédié à la réalisation des travaux. Ils sont à présent terminés permettant ainsi un accès simple pour tous les visiteurs de Centrissime.



Plusieurs installations ont été réalisées grâce à cette enveloppe de 15 000 € en commençant par une rampe mobile qui vient d’être mise à l’entrée de Centrissime. Elle vient ainsi compléter l’accès PMR déjà en place. Les sanitaires pour PMR ont également été rénovés et possèdent maintenant une porte coulissante automatique. Une boucle à induction magnétique, à l’usage des personnes malentendantes, a été installée à l’accueil de la Maison du Tourisme. Cet appareil permet de s’affranchir des sons parasites pour se concentrer uniquement sur la voix de son interlocuteur.



Des aménagements favorisant l’accès des personnes aveugles et malvoyantes ont également été réalisés. En effet, des bornes podotactiles, détectables par la canne ou le pied, ont été installées, en ce sens, à des endroits stratégiques. Des bandes réfléchissantes sont désormais présentes sur la première et dernière marche de l’ensemble des escaliers. Seule la signalisation à l’intérieur du bâtiment doit encore être revue. Cela devrait être fait très prochainement.



Toutes ces transformations ont été accueillies avec beaucoup de satisfaction au sein du personnel de Centrissime. Ils espèrent d’ailleurs que ces changements seront le premier maillon d’une grande chaîne d’aménagements à travers la ville.