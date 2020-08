Face aux nombreuses autorisations à obtenir, les organisateurs jettent l'éponge.

Le rendez-vous se voulait symbolique et avait été fixé au 27 août prochain. Il ne sera finalement pas organisé. Les habitants opposés à l’arrivée du complexe cinématographique Imagix dans la Cité des Loups baissent une première fois les armes. En cause, selon le couple organisateur, les trop nombreuses autorisations à obtenir pour le bon déroulement de cette manifestation citoyenne.

"Les autorités communales nous demandent une série de documents administratifs à remplir pour valider et autoriser l'action qui n'est, au départ, qu'un simple rassemblement symbolique et pacifique de 30 petites minutes (avec le respect des gestes barrières recommandés) qui n'allait sans doute pas mobiliser plus de 100 personnes", explique Stéphane Mansy, à l’initiative. " Nous pensions pouvoir nous réunir sur une place "publique" pour symboliser notre opposition à ce projet. Néanmoins, ces contraintes bureaucratiques nous épuisent et nous préférons donc en rester là."