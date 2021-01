Ouvrir ou reprendre un commerce est toujours un pari risqué. Que dire alors lorsque ce projet se concrétise en pleine pandémie ? C’est ce que Jessica Evrard vit actuellement avec le bar à chats Complètement Félin. Après avoir repris le fond de commerce le 1er octobre, elle espérait rouvrir les portes du bar le 15 octobre. Il aura finalement fallu attendre plus d’un mois, soit le 18 novembre, pour que cela soit possible.

Aujourd’hui, les difficultés sont nombreuses et l’avenir de l’établissement louviérois est assez incertain. "Si j’avais pu ouvrir à la date convenue, je pense que cela aurait été plus facile : j’aurais pu refaire ma clientèle et remplir un peu les caisses", explique la nouvelle commerçante. "La différence ici, c’est que j’ai démarré mon activité sans revenus et que cette situation dure depuis plus de trois mois."

Chaque jour est donc un jour de gagné. "Je n’ai droit à aucune aide car je suis considérée comme nouvelle commerçante. Je ne compte pas mes heures : j’ouvre le bar à 8 heures, je le quitte à 20 heures, en ayant toujours l’espoir d’avoir quelques clients au cours de la journée puisque je propose un service à emporter. Au début, je proposais aussi les livraisons mais je suis seule et sans l’aide de mon mari, c’était impossible de continuer. La clientèle est donc invitée à venir directement chercher sa commande."

Une situation qui est évidemment difficile à vivre. "Depuis le 1er octobre, je paie des charges et des frais alors que n’ai aucun revenu. J’injecte d’ailleurs de l’argent personnel. Si je continue comme ça, dans un mois ou deux, je serai contrainte de remettre le commerce. C’est difficile à accepter car le bar a toujours très bien fonctionné et le projet est vraiment beau. Il a déjà permis l’adoption de centaines de chats placés par la SPA de La Louvière. J’ai vraiment envie de continuer sur cette lancée."

Pour mettre toutes les chances de son côté, Jessica Evrard a décidé de lancer un appel à l’aide sur les réseaux sociaux. "Demander de l’aide, ce n’est vraiment pas évident. Mais je souhaite que le bar survive à cette crise. J’ai donc mis en vente des biscuits, des confitures, des idées cadeaux et je vais organiser une tombola. Chaque don (BE87 1262 0929 9394) est également le bienvenu. Le message a été entendu par une communauté qui est vraiment formidable, mais il faut désormais que cela continue !"

À ce jour, quatre chats ont trouvé refuge chez Complètement Félin. Trois sont à l’adoption, le quatrième est en phase de socialisation.