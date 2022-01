Ratifié pour la première fois en 2008, le Plan communal de développement de la nature (PCDN) de La Louvière à vocation à maintenir, à développer ou à restaurer la biodiversité au niveau communal, tout en impliquant l’ensemble des acteurs locaux. Ces dernières années cependant, les citoyens ont été globalement peu impliqués dans la démarche. L’échevine de l’environnement, Nancy Castillo (Ecolo), espère inverser la tendance.

Ce jeudi soir, une réunion plénière sera ainsi proposée en visioconférence, entre 18 heures et 19h15. « À l’époque de l’élaboration du PCDN, un diagnostic avait été posé par la ville et chaque année, des actions sont menées », explique l’échevine. "Mais il est vrai que la dimension participative, pourtant importante, a été perdue et est restée en sommeil à La Louvière." Une première réunion rassemblant notamment des citoyens avait été organisée il y a deux ans.