C'est une nouvelle étape franchie dans un projet de longue haleine.

Certains n'y croyaient plus, et pourtant ! Ce jeudi matin, le bourgmestre de La Louvière Jacques Gobert (PS) et Peter Wilhelm, CEO du groupe Wilhelm & Co, ont posé la première pierre de la Strada, du nom de ce vaste projet mêlant logements et pôle de loisirs et destiné à redynamiser le centre-ville louviérois.

Le moment était particulièrement symbolique et marque une étape décisive dans un dossier qui n'a pas manqué de faire couler l'encre ces dix dernières années. Après de longues tergiversations, des échanges parfois houleux entre les deux partenaires et de nombreuses adaptations du projet, celui-ci semble à nouveau faire l'unanimité.

De l'aveu de Peter Wilhelm, en arriver là n'aura pas été de tout repos. “Comme souvent dans ce genre de projet, il faut du temps pour en voir les premières concrétisations. Nous aurions évidemment aimé aller plus vite mais cette longue attente est finalement une opportunité. Durant cette période, l'environnement économique et le commerce de détail en particulier se sont trouvés totalement modifiés”, explique-t-il.

Si bien que le groupe a pu revoir ses plans pour s'adapter aux attentes actuelles de la clientèle. “Si nous avions construit il y a dix ans, notre projet serait déjà dépassé. Les loisirs, le cinéma et l'horeca, les services de tous types et d'autres activités encore occupent désormais une place prépondérante dans les pôles commerciaux qui se muent en lieux de vie. Aujourd'hui, le chaland cherche la convivialité plus encore que la possibilité de faire du shopping.”

C'est en ce sens que la Strada fera la part belle aux logements, avec la construction de quelque 600 appartements, dont les travaux de la première phase – le Clos des 7 Fontaines, 96 appartements – ont débuté en janvier dernier mais aussi et surtout aux activités. Le Forum de la Strada accueillera des commerces, des bureaux, des espaces de co-working mais aussi un bureau de poste, des cabinets médicaux, un complexe de huit salles de cinéma, des activités de loisirs culturelles et sportives mais aussi des cafés, des restaurants et des kiosques dans un jardin gourmand, couvert mais ouvert.

“Nous sommes aujourd'hui convaincus que notre projet pourra s'imposer comme une référence européenne en matière de réhabilitation urbaine. Parce que nous nous sommes adaptés aux besoins actuels mais également parce que nous nous inscrivons dans un démarche responsable. Bien sûr, nos constructions sont performantes mais nous allons au-delà de ça.”

Ainsi, chaque personne qui acquiert un appartement se verra offrir un vélo à assistance électrique et un emplacement de stationnement réservé. Ces vélos seront rechargés grâce aux panneaux solaires placés sur les toits. Les plantes des espaces verts et jardins seront vivaces ou mellifères et arrosées via un système de récupération d'eau de pluie.

Les déchets ménagers alimenteront les bacs de compostage tandis que les ménages seront invités à favoriser le circuit-court en passant commande auprès des producteurs de la région, qui déposeront directement les denrées dans une chambre froide prévue dans chaque immeuble. Enfin, le projet est certifié carbone neutre. Les émissions émises par les habitants seront compensées par l'achat de fours à bois, installés en collaboration avec la société CO2Logic au Ghana.