La problématique n’est pas neuve et ne concerne pas uniquement les régions de Mons-Borinage et du Centre mais bien l’ensemble de la Wallonie : aucun terrain suffisamment grand et/ou équipé n’est disponible pour accueillir les gens du voyage. Conséquence, les communautés de passage installent leurs caravanes là où elles le peuvent, sur des terrains qui ne sont pas destinés à se transformer en aire de campement.

À Mons, la situation devrait bientôt changer. La ville va en effet aménager un terrain à Jemappes et bénéficiera pour ce faire d’un subside de 500 000 euros – pour un budget total d’1,3 million d’euros – grâce à sa réponse à un appel à projets. Les candidats ne s’étaient pas bousculés au portillon et contre toute attente, alors qu’elle est chaque année confrontée aux mêmes difficultés, la ville de La Louvière n’y avait pas répondu.

"Le terrain de Garocentre, à Houdeng, qui appartient à l’intercommunale IDEA, est pour l’instant privilégié pour accueillir les communautés qui sont de passage dans la commune", souligne Françoise Ghiot (PS), bourgmestre faisant fonction en l’absence de Jacques Gobert. "Nous disposons, entre guillemets, de ce terrain et n’avions dès lors pas répondu à l’appel à projets." Entre guillemets, car il n’a jamais été établi que le site du Garocentre serait une solution définitive.

Les gens du voyage y sont d’emblée dirigés mais on n’imagine mal l’intercommunale IDEA poursuivre de la sorte pendant des années. "C’est effectivement le terrain qui est privilégié pour faire face à la problématique du manque de terrains adaptés mais il reste dans le stock de nos terrains commercialisables pour des entreprises créatrices d’emplois et reste donc proposé à la vente", précise Emilie Zimbili, en charge de la communication pour IDEA. "Si dans deux semaines, deux mois ou deux ans, une entreprise frappe à notre porte avec un projet, la priorité sera donnée au développement économique."

Et de poursuivre: "L’idée de base, c’était d’avoir un terrain dans la région de Mons-Borinage, et un autre dans la région du Centre. Mais encore faut-il avoir des terrains disponibles, qui répondent à certaines contraintes notamment en matière de sécurité puisque l’on parle d’y accueillir des familles. De notre côté, il est prévu que les communautés qui s’installent signent une convention. Elle reste valable deux semaines, avec possibilité de prolonger le séjour d’une semaine."

Les nomades doivent également faire le nécessaire pour se relier à l’eau et au gaz (via IDEA) ainsi qu’à l’électricité (via ORES). "Ils doivent également s’engager à louer des conteneurs pour l’évacuation de leurs déchets." Bref, l’intercommunale et la commune de La Louvière tentent de répondre à un besoin ponctuel mais à ce jour, aucune solution structurelle n’a été trouvée dans la région du Centre.

Et les communautés importantes restent difficiles à accueillir. "Le site de Garocentre peut accueillir entre 20 et 30 caravanes, au maximum, comme c’était le cas dans le zoning de Ghlin-Baudour. Lorsque les conditions climatiques sont mauvaises, les terrains sont détrempés et deviennent impraticables. A Garocentre, les caravanes peuvent être stationnées sur la voirie car il s’agit d’un cul-de-sac et qu’aucune gêne n’est occasionnée. Ce n'est à contrario pas le cas à Ghlin."

Bref, à ce jour, l’accueil des gens du voyage reste compliqué et pourrait l'être encore davantage si le terrain de Garocentre venait à trouver acquéreur. À Mons, les travaux d’aménagement du site qui leur est dédié commenceront en 2022 pour un accueil effectif à l’été 2023.