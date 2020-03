Histoire de passer le temps en cette période de confinement !

La Belgique tourne au ralenti et aucun secteur n’est pas épargné. Pas même le sport puisque les entrainements, matches et compétitions ont été suspendus afin d’endiguer la propagation du Covid-19. Pour faire patienter les plus fervents supporters d’ici la reprise, la RAAL de La Louvière a décidé de lancer un défi pour le moins sympathique.

"Si pour l’heure, la prudence est de mise, l’absence de football se fait tout de même ressentir. La RAAL s’invite donc chez vous et vous propose un challenge", annonce le club. "Comme Johan Sampaoli, filmez-vous pour démontrer vos meilleurs skills ou battez-le dans un improbable record de jonglages."

Les internautes sont invités à publier la vidéo de leurs exploits sportifs sur le groupe Facebook de la RAAL tout en lançant le défi à leurs amis en les mentionnant en commentaire. "On veut du rêve !", prévient encore le club louviérois. La vidéo récoltant le plus de mentions « j’aime » sera récompensée "d’un appréciable cadeau." Reste donc à démontrer ses talents !

Une belle façon, en cette période compliquée de confinement, d’occuper quelques heures de la journée tout en se dépendant un minimum.