Une étude est actuellement menée pour envisager sa réfection.

Véritables lieux de vie, de passage, de rassemblement et encore de convivialité, les places bénéficient bien souvent d’une attention particulière de la part des édiles locaux. La Cité des Loups ne fait pas exception puisque plusieurs projets ont été retenus dans la cadre de la rénovation urbaine de son centre-ville. Le périmètre et le schéma directeur de l’opération de rénovation avaient été validés en 2007 par le Gouvernement wallon.

Si certains projets de rénovation ont déjà vu le jour, d'autres restent à concrétiser. C'est le cas de la place de la Concorde, situé à quelques pas seulement du CPAS de La Louvière."Un bureau d'étude vient d'être mandaté. Le cahier des charges a été validé par le conseil communal de février, nous avons donc pu publier l'avis de marché. La remise des offres du marché de travaux est prévue pour le 1er avril prochain," précise Yannick Thirion,

"Le gros problème de la place actuellement, c'est le stationnement anarchique et la pyramide qui n'a pas trouvé sa place. Il est impératif d'assurer une meilleure gestion du stationnement et de mettre en valeur l'oeuvre de l'artiste. Les travaux seront finalement assez limités, ils ne concernent que le carrefour et la place a proprement dit."

Concrètement, les travaux prévoient le renouvellement des revêtements de la place par de la pierre naturelle et du béton, le déplacement, la remise en état et la mise en valeur de l'oeuvre, la réorganisation des places de stationnement et l'entretien et la pérennisation du réseau d'égouttage. Les démarches se poursuivent donc et la rénovation de la place de la Concorde ne sera bientôt plus un simple projet. Le conseil communal a en tout cas entériné sa volonté de rénover cette place pour un montant de de 614 424 euros.