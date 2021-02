C’est un nouveau tournant dans la rénovation urbaine du centre-ville que la majorité louviéroise vient d’engager. Déjà bien entamée – l’opération touchera légalement à sa fin en mars 2022 – elle sera poursuivie afin que la métamorphose soit totale.

Le conseil communal a ainsi été amené à se prononcer sur le périmètre, le dossier de rénovation urbaine et le budget qui y affèrent en vue de transmettre le dossier à la direction de l'Aménagement opération et de la ville (DAOV) du service public de Wallonie, en charge de l’instruction de la procédure avant approbation par le gouvernement wallon.

Cette nouvelle opération de rénovation urbaine s'appuie sur les besoins formulés par les habitants et usagers du périmètre, à savoir l'amélioration et l'appropriation des lieux de rencontre et de détente (notamment du point de vue de l’animation), l'amélioration des déplacements doux et des liaisons avec le canal, la rénovation et la réaffectation de bâtiments inoccupés (cellules commerciales et bâtiments), la valorisation du patrimoine, l'amélioration de la qualité des logements, de l'offre de stationnement aux besoins des habitants et des usagers, le développement d’une nouvelle offre en logements et enfin, le développement d’espaces verts et de jeux.

L'objectif visé est "une ville animée où l’on a plaisir à revenir y vivre puisque la végétation cohabite intelligemment avec des bâtiments de qualité, où l’on n’a pas forcément besoin de la voiture dans la mesure où les services et commerces quotidiens sont à portée de main ou plutôt à quelques pas ou coups de pédale, où l’on exerce sa citoyenneté en construisant des projets collectifs et en prenant part aux décisions qui concernent son cadre de vie", précise la majorité PS-Ecolo.

"Cette ville est par définition une ville plus résiliente et plus préparée aux défis climatiques, économiques et aux changements incessants de paradigmes caractéristiques de notre époque. Les actions à mener s'appuient sur quatre concepts fondateurs : la ville habitée, la ville parc, la ville à pied et la ville citoyenne."

Compte-tenu de l'étendue du territoire concernée (environ 250 hectares), le choix de ces actions s'est réalisé, d'une part, pour assurer une concentration d’interventions de toute nature sur des parties prioritaires du quartier et, d'autre part, pour offrir une visibilité suffisante sur le terrain, tant pour les habitants que pour les usagers.

Pour rappel, périmètre de rénovation urbaine du centre-ville de La Louvière est reconnu par le Gouvernement wallon depuis 15 ans. "Grâce à cet outil, la ville a pu mobiliser de nombreux subsides et financements pour réaliser les aménagements que l'on connaît aujourd'hui comme la place Maugrétout, la rue de la Loi, la place de la Louve, la place Mansart, la place Communale, donnant plus d’espace aux piétons et aux modes doux, avec l’installation de nombreuses pistes cyclables, bancs, luminaires d’ambiance, œuvres d’art..."

Des projets de requalification de friches ont pu également être menés, au niveau des anciennes faïenceries Boch ou encore sur le site de l’ancien Moulin dit Dambot. À ce jour, plus de 150 millions d’euros ont été mobilisés pour les projets issus du schéma directeur (Rénovation urbaine, FEDER, financements alternatifs de la Wallonie et de la Communauté Française, programme de la Politique des Grandes Villes...). Des investissements privés ont également été consentis (ancienne piscine communale, rue Chavée, site Boch…).