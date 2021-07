Un conducteur averti en vaut deux : oubliez la rue Sylvain Guyaux car le temps d’un week-end, celle-ci deviendra piétonne. Dans le cadre de l’événement « un bel été à La Louvière », qui prévoit une série d’activité au bénéfice des citoyens et des enfants, la rue sera en effet strictement réservée aux modes doux. La mesure entre en vigueur dès ce vendredi entre 18 heures et 1h30, et se poursuivra samedi à partir de 15 heures jusqu’au lundi 1h30 du matin.

"Cette piétonnisation de cette voirie permettra non seulement l'installation de mobilier de terrasses sur le site propre des bus TEC mais offrira aussi un environnement sans voiture pour les événements prévus, ce week-end, dans le cadre du Bel été à La Louvière", confirme-t-on du côté du service communication de la ville. Il faut écrire que le week-end est plutôt chargé en activités et que, si la météo est de la partie, il devrait y avoir du monde en ville.

Ce vendredi entre 19 heures et 22 heures, le marché des producteurs Du champ à l'assiette s'installe dans la rue Albert 1er tandis que du côté de la place Mansart, dès 19 heures, c’est le Petit Montmartre qui reprend ses quartiers. On notera également la présence des Artistes en Ville avec, ce vendredi entre 19 heures et 22 heures, Joséphine et Mononk’s Band et, ce samedi entre 15 heures et 18 heures, Orgue de Barbarie.

Précisons encore que pendant l'application de cette mesure, les bus seront déviés, vendredi entre 17h30 et minuit, et du samedi dès 17h30 jusqu’au dimanche soir à minuit. Cette déviation concerne toutes les lignes traversant le centre de la ville, exceptée la ligne 167. Davantage d’informations peuvent être retrouvées sur le site officiel des TEC, www.letec.be. Cette piétonnisation de la rue Sylvain Guyaux sera répétée lors des week-end des 30, 31 juillet et 1er août, ainsi que les 13, 14 et 15 août prochain.