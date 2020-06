La mesure doit permettre l'élargissement des terrasses.

Les mesures d’aide pour relancer les secteurs les plus touchés par la crise de covid-19 s’enchainent dans la Cité des Loups. Le collège communal vient en effet de décider que dans le cadre du plan de relance du secteur horeca, la rue Sylvain Guyaux serait temporairement piétonne du vendredi au dimanche, et ce durant toute la saison estivale.

Les terrasses des commerçants seront donc étendues, pour le plus grand plaisir des badauds… Et pour le soulagement des restaurateurs et cafetiers qui ont par moment dû sacrifier bon nombre de tables afin de pouvoir respecter les mesures de distanciation physique et donc accueillir les clients dans des conditions de sécurité optimales.

Inévitablement, cette nouvelle mesure aura quelques conséquences. Ainsi, les arrêts des TEC de la place Mansart et de la rue du Parc ne seront plus desservis. "Cette déviation sera d’application les trois prochains week-ends, dès le vendredi à 19h jusqu’au dimanche soir, du 26 au 28 juin, du 3 au 5 juillet et du 10 au 12 juillet", précisent les TEC.

Notons qu’il s'agit uniquement des bus partant de la place Mattéoti en direction du drapeau blanc et du rond-point du bosquet (le point d'Eau). Les arrêts de remplacement se situent à La Louvière Kéramis, Gazomètre, Carrefour du Gazomètre et Place Mattéotti. Les bus empruntent la rue Hamoir, la place Mattéoti, l'avenue Gambetta, la rue de Belle-Vue, la rue de l'Olive et la rue du Gazomètre, uniquement dans ce sens de circulation.