L'échevine de la mobilité a pris connaissance de la problématique et promet des aménagements.

Une solution serait-elle en passe de se dégager pour sécuriser la rue de Longtain, plus spécifiquement la traversée piétonne aménagée devant l’hôpital de Jolimont ? Rien n’est encore fait mais l’échevine de la mobilité, Nancy Castillo (Ecolo), a pris le dossier à bras-le-corps afin (d’enfin) le faire aboutir.

Si le sujet est une nouvelle fois revenu sur la table, c’est que le SETca et la délégation syndicale de Jolimont avaient à nouveau poussé un coup de gueule. "Lorsque j’ai accepté la rencontre avec le syndicat, je ne savais pas de quel sujet il souhaitait parler. Je ne connaissais pas le dossier : par conséquence, les pistes de solution qui ont pu être évoquées au cours de cette rencontre sont forcément générales", explique l’échevine.

Pas question pour autant de rester les bras croisés. "Je me suis évidemment renseignée sur ce dossier et son historique. C’est un dossier qui a beaucoup évolué depuis 2010 et les choses sont plus compliquées que je ne l’avais imaginé car des choses ont été faites avant et après les travaux entrepris par le groupe Jolimont. Les travaux ont quelque peu envenimé une situation déjà peu confortable. Mais rien n’est perdu."

Nancy Castillo se veut donc rassurante. "La situation a été évaluée et le service a formulé quelques propositions. Tout cela doit encore être affiné, il faudra ensuite en discuter en collège. Des solutions existent, autres mêmes que celles évoquées au cours de notre réunion. La configuration des lieux n’est pas optimale mais on fera avec afin d’assurer la sécurité de tous, qu’il s’agisse de piétons, de PMR, d’automobilistes, de cyclistes,…"

Le dossier ne date pas d’hier et l’échevine souhaite donc aller aussi vite que possible. "Des réponses concrètes doivent être apportées afin de ramener la sérénité. Nous ferons le maximum pour que tout se mette en place rapidement. Nous savons que Jolimont a des projets : les aménagements qui seront décidés ne seront donc peut-être que provisoires mais qu’importe. Nous ne pouvons pas attendre un drame pour intervenir." Suite au prochain épisode donc.