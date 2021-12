La magie des fêtes de fin d’année s’installe peu à peu dans les foyers et dans les rues. Du côté de la ville de La Louvière, on a décidé d’inciter chacun à jouer le jeu. Pour la seconde fois, en collaboration avec l’asbl La Louvière Centre-ville, elle lance l’opération vitrines de Noël. Cette dernière a pour ambition de renforcer l’esprit de Noël et de faire découvrir, sous un jour nouveau, les commerces de proximité de l’entité.

En pratique, les commerçants sont invités à enregistrer leur participation via un lien disponible sur le site internet de l’administration, d’ici le 12 décembre prochain à minuit. Les décorations de vitrine doivent quant à elles être installées du 11 décembre 2021 au 9 janvier 2022. À partir du 13 décembre, les citoyens seront invités à voter pour les plus belles vitrines en se rendant sur la page Facebook de La Louvière.

Au total, il y aura 11 gagnants avec, à chaque fois, un cadeau à la clé, à savoir de magnifiques paniers garnis composés auprès d’artisans locaux et une mise en valeur de l’établissement dans le bulletin communal de février. Ces 11 gagnants seront issus des villages de l’entité, et donc de Besonrieux, Boussoit, Haine-Saint-Paul, Haine-Saint-Pierre, Houdeng-Aimeries, Houdeng-Goegnies, La Louvière, Maurage, Saint-Vaast, Strépy-Bracquegnies ou Trivières.

Le commerçant ayant la plus belle de toutes les vitrines, c’est-à-dire celle qui aura récolté le plus de mention « j’aime » recevra par ailleurs un prix spécial : un chèque cadeau d’une valeur de 500 euros, à dépenser auprès d’un ou plusieurs commerçants locaux. Précisons encore que seules les décorations visibles depuis l’extérieur seront prises en considération. Bref, il est temps de sortir les sapins, guirlandes, boules de Noël et autres décorations.