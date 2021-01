La Ville de La Louvière a lancé mardi le projet Louv'Santé, qui rassemble plusieurs partenaires, afin de développer des projets en matière de santé pour les Louviérois.

Le projet Louv'Santé est initié par la Ville de La Louvière en collaboration avec le CPAS louviérois, l'Observatoire de la Santé du Hainaut (OSH) et le Centre Local de Promotion de la Santé des arrondissements de Mons Soignies (CLPS). L'objectif du projet est de réunir l'ensemble des intervenants actifs dans le secteur de la santé sur le territoire louviérois pour améliorer le bien-être et la santé des citoyens et réduire les inégalités sociales.

Une des premières actions est la création d'un répertoire de professionnels de la santé sur le territoire local.

La ville de La Louvière a déjà initié plusieurs actions pour la promotion de la santé, certaines déjà en 2020. Elles concernaient notamment le harcèlement et le cyber-harcèlement dans les écoles primaires et secondaires, la prévention contre les violences conjugales ainsi que la lutte contre le cancer du sein.