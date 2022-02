La reprise du bar Complètement Félin, situé à La Louvière, n’aura pas été simple pour Jessica Evrard. La crise sanitaire et les fermetures successives du secteur horeca sont en effet venues jouer les troubles fêtes, mettant en difficulté la nouvelle gérante. Aujourd’hui, cette dernière sort peu à peu la tête de l’eau mais la situation financière de l’établissement reste fragile, faute notamment d’une clientèle régulière.

"J'avance au jour le jour. Pour être honnête, l’application du covid safe ticket a eu des effets néfastes sur l’activité, j’ai perdu une partie de ma clientèle", explique Jessica Evrard. "Alors qu’il tournait bien et que les temps de midi étaient synonymes de rush, je compte désormais les visiteurs sur les doigts de la main. En semaine, on tourne autour de zéro à cinq. Le week-end, c’est mieux mais je reste loin de mon chiffre d’affaires de l’époque."

Au niveau des adoptions de chats, en revanche, la situation reste globalement stable. "C’est le feeling qui prime. Si un client a un coup de cœur pour l’un des animaux, les adoptions peuvent assez rapidement être conclues." Depuis le mois de juin dernier, ce sont 42 félins qui ont séduit le cœur d’un visiteur et qui ont ainsi rejoint une nouvelle famille. Le bar accueille en général huit animaux mais peut exceptionnellement en accepter dix si le refuge partenaire est en difficulté.

"Je ne travaille plus avec la SPA de La Louvière mais avec une association bruxelloise bien plus petite, qui ne disposent que de moyens très limités et qui fonctionnement exclusivement avec des familles d’accueil. La collaboration avec la SPA louviéroise se passait bien mais je voulais donner sa chance à une structure plus petite, en plus grande difficulté. Pour elle, disposer de huit à dix places au bar, c’est une vraie chance."

Les chats qui débarquent dans la Cité des Loups sont, pour la plupart, issus d’opération de trappage. "Ils sont donc moins sociabilisés, il y a un travail à faire avec eux parce que du fait de leur vécu, ils sont plus craintifs. Lorsqu’ils font craquer le cœur d’un client et qu’ils ont la chance d’être adoptés pour enfin profiter d’une vie meilleure, nous avons vraiment tout gagné. La reprise du bar n’a pas été simple mais je n’ai absolument aucun regret. Si c’était à refaire, je n’hésiterai pas une seconde."

Reste malgré tout à espérer que le contexte sanitaire s’améliore enfin afin d’offrir une bouffée d’oxygène à la gérante.