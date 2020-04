Aux côtés des bières, on retrouvera d'autres alcool et de l'épicerie fine.

Début mars, David Soors annonçait son souhait de réorienter sa carrière. Son magasin, le Beer Market, était donc à remettre. Malheureusement, depuis, la crise du Covid-19 est passée par là et par conséquent, aucun candidat ne s’est manifesté. Afin de ne pas voir disparaître son enseigne du paysage commercial louviérois, le commerçant a décidé de se donner une seconde chance.

"Il aurait été extrêmement frustrant de voir le commerce disparaitre alors que c’est un concept qui fonctionne", explique-t-il. "Le timing est évidemment très mauvais mais il était impossible d’anticiper la crise. J’ai donc choisi de rester et de transformer quelque peu le magasin, de développer un Beer Market 2.0 en quelque sorte."

Pour ce nouveau départ, David Soors a décidé d’élargir la gamme de produits proposés. "Tout va seulement se mettre en place. Mais il y aura d’autres boissons alcoolisées et un coin dédié à l’épicerie fine afin que chacun trouve de quoi accompagner nos dégustations. Je vais tenter de dénicher des apéros et accompagnements qui valent le détour."

La marque de fabrique du Beer Market ne sera pas balayée d’un revers de main : comme il le fait déjà pour les bières, le Louviérois entend miser sur la découverte. "Je pourrais me tourner vers les producteurs locaux mais par définition, ils sont déjà accessibles dans la région. J’ai l’envie de faire découvrir de nouvelles choses, de nouvelles saveurs, des produits que l’on ne retrouve pas en Belgique."

Et pour que chacun puisse profiter de ce changement dès maintenant, les livraisons sont assurées dans toute la région du Centre. "Je proposerai peut-être la livraison dans toute la Belgique par la suite mais cela nécessite une bonne logistique et de faire appel à un transporteur. Il s’agit de bouteilles et donc de produits fragiles. Il faut que je puisse en assurer la sécurité."

En parallèle, un webshop a donc été mis en place. "Je faisais déjà de la vente en ligne avant d’avoir un magasin physique. C’est donc un retour en source. Je pense que plus que jamais en cette période, c’est indispensable. J’espère que la relance sera rapide mais je ne me voile pas la face : il faudra probablement beaucoup de temps pour que les gens reprennent confiance et refassent leurs emplettes comme avant."