Fini de se faire tester pour le Covid-19 sous le chapiteau installé sur le parking du stade Tivoli à La Louvière. L'espace, mis en place en partenariat avec la Fédération des médecins généralistes du Centre et de Binche, les hôpitaux de Jolimont et Tivoli et la Ville de La Louvière, va déménager. Dès le 5 octobre prochain, ce centre de dépistage sera déplacé vers le Louvexpo.

"Outre un accès facilité pour les automobilistes (via le rond-point d'entrée du Louvexpo) et une circulation (entrée/sortie) aisée sur le site, la capacité de testing pourra être accrue par la mise en place de plusieurs files d'attente", justifie la Ville de La Louvière. "De plus, les infrastructures du Louvexpo permettront au personnel médical de travailler dans de meilleures conditions."

Pour rappel, le centre fonctionne comme un drive-in : les patients sont testés dans leur voiture, ce qui limite les mouvements et les déplacements des personnes pour la sécurité de tous. Le dépistage est accessible uniquement sur rendez-vous et sur décision du médecin traitant, pour les patients dont l'état de santé le permet. "Les citoyens sont invités à respecter scrupuleusement les règles d'accès au centre de dépistage en suivant les instructions de leur généraliste et les règles sanitaires en vigueur."

Pour prendre rendez-vous :



- 0493/30.49.10

- postesdegarde@gmail.com