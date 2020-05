Un traçage a été réalisé devant les commerces du centre-ville.

Le grand jour se rapproche pour de nombreux commerçants du pays. Dès le lundi 11 mai, la majorité des commerces pourront rouvrir leurs portes. Cela se fera évidemment en respectant des conditions strictes : un seul client par 10m² pour 30 minutes tout au plus et un port du masque vivement recommandé. Il faudra évidemment toujours respecter la distanciations sociales. C'est dans cette optique que les centres-villes du pays se préparent.

Chacun y va de son stratagème pour assurer 1,5 mètre de distances entre les clients. Si à Liège, on a décidé d'innover en préparant un véritable parcours pour les piétons, on a décidé d'être plus soft à La Louvière. Durant la semaine, les ouvriers de la Ville et de la Gestion Centre-Ville, ont procédé au désherbage et au traçage de lignes devant tous les commerces du centre-ville afin d’assurer la sécurité de chacun.

Rappelons qu'il faudra aussi faire ses courses seul afin que les gens ne se massent pas dans et devant les magasins. Des exceptions seront tolérées pour les jeunes de moins de 18 ans et les personnes nécessitant un soutien : elles pourront être accompagnées d'une personne. Il est recommandé de se rendre dans des commerces proches du domicile ou du lieu de travail.

© DR

© DR