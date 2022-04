Une meilleure qualité d’image, moins d’irradiation et plus de confort. Les deux nouveaux appareils mobiles de radiographie achetés par le CHU Tivoli ne présentent a priori que des avantages, tant pour les patients que pour le personnel. À la pointe de la technologie, les deux appareils se veulent ergonomiques et permettent aux technologues de se rendre directement au chevet des patients.

"Ces appareils sont principalement utilisés pour les patients hospitalisés, qui sont difficilement mobilisables voire pas du tout si l’on parle de patients admis aux soins intensifs", explique le docteur Benjamin Dhaene, chef du service de radiologie. "Les nouvelles technologies nous permettent de profiter d’une qualité d’image vraiment améliorée tandis que les capteurs, plus sensibles que sur les anciennes machines, permettent de réduire l’irradiation des patients."

Le nouveau capteur digital est par ailleurs connecté au réseau wifi de l’hôpital, ce qui permet aux équipes de récupérer presque instantanément les clichés.Bref, le dispositif ne présente que des points positifs et vise à améliorer tant le confort que la sécurité des patients.