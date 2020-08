Excellente nouvelle pour les amateurs du septième art de la région de La Louvière : le cinéma Stuart est de retour ! Les salles obscures de l'établissement familial de la rue Sylvain Guyaux retrouveront leur public dès le mercredi 19 août avec une nouvelle programmation. Au menu, on retrouvera notamment quelques nouveautés comme Les Blagues de Toto, le Jardin Secret, Bigfoot Family, Yakari, The Rental, Pinocchio, le Dernier Refuge ou encore Adorables.

De quoi redémarrer sur de bonnes bases et tenter d'attirer les spectateurs en nombre. C'est ce qui avait fait cruellement défaut lorsque le cinéma avait rouvert une première fois après le confinement. Peu de nouveaux films étaient proposés par les distributeurs, ce qui a raccourci drastiquement les réjouissances de cette réouverture du 15 juillet.

La direction a en effet remis le verrou sur la porte deux jours plus tard. La faute à une fréquentation jugée trop faible. "Il est plus prudent de fermer encore quelques semaines", avait communiqué la direction. Nous y voilà, cinq semaines plus tard avec de nouvelles ambitions mais tout de même des mesures indispensables à la crise sanitaire.

Le port du masque est obligatoire durant les séances, il est conseillé d'acheter son ticket en ligne, il faudra se laver les mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition et respecter la distanciation sociale alors qu'il est demandé d'arriver une trentaine de minutes avant le début de la séance. Mais tout sera tout de même mis en oeuvre pour que les spectateurs puissent profiter au maximum de leur film.