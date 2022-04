Après plus de deux années rendu extrêmement pénibles par la crise sanitaire et sa multitude de contraintes, le secteur culturel souffle à nouveau. Le passage en code jaune au début du mois de mars a en effet changé la donne et poussé le public à reprendre le chemin des salles, même si certains spectateurs se montrent toujours frileux à l’idée de reprendre une vie « normale » et à abandonner bon nombre de gestes barrières.

Du côté du centre culturel Central, on confirme que la tendance est globalement positive. "Plusieurs de nos spectacles ont affiché sold-out. C’était le cas pour Jane Birkin, Verino ou encore All That Drag", sourit Vincent Thirion, directeur. "Pour certaines prestations, par exemple Hamlet, les jauges étaient réduites à la demande des artistes ou de la production mais la salle était remplie. Il y a donc une volonté du public de revivre normalement."

Malgré tout, le secteur reste conscient que revenir à la situation d’avant-crise ne sera pas simple. "Nous devons toujours faire face à certains imprévus. Caroline Vigneau a par exemple dû annuler sa prestation la veille de celle-ci parce qu’elle a été testée positive au covid. Il faut donc toujours rester vigilants et prêts à reprogrammer certaines dates." Enfin, les sorties culturelles passent à la trappe lorsque les finances des ménages sont serrées.

"Nous traversons une période vraiment compliquée et de plus en plus de personnes éprouvent des difficultés financières. Entre le prix des énergies ou du carburants, les moyens disponibles pour les sorties sont plus limités. Nous le comprenons, tout comme nous comprenons que certains spectateurs restent prudents face au contexte sanitaire." Qu’à cela ne tienne, la programme 2022 de Central est bien chargée.

De quoi séduire tout le monde. "Nous avons reporté énormément de dates de 2020 et 2021 afin de ne pas abandonner les artistes. C’est le cas de Chedid ou encore de Jonas, qui est reporté à la saison prochaine. Le spectacle d’Alex Lutz, initialement prévu en 2020, aura quant à lui lieu dans quelques mois. On constate que bien souvent, le public a gardé ses places et n’a pas sollicité de demande de remboursement. C’est un gage de confiance et de soutien envers le secteur, les artistes."

Reste, évidemment, à espérer que la crise soit désormais derrière nous et qu’aucune marche arrière ne soit enclenchée par le gouvernement.