Mais les mesures de sécurité ont évidemment été respectées !

Le 12 mars dernier, les larmes aux yeux, le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert, annonçait la difficile décision d’annuler l’ensemble des festivités carnavalesques prévues sur le territoire. Un coup dur pour tous les amoureux du folklore qui attendaient avec impatience de ressortir les sabots et les batteries pour faire claquer les sabots sur les pavés.

La mesure était indispensable pour éviter de favoriser la propagation du Covid-19 et la saturation des hôpitaux déjà en difficulté. Elle avait donc été comprise de tous les acteurs et de toutes les sociétés impliquées. Pour autant, certaines n’ont pas totalement abandonné l’idée de festoyer… À domicile et en respectant les mesures de confinement, évidemment.

Les Récalcitrants de Saint-Vaast n’auront probablement jamais aussi bien porté leur nom : bien décidés à ne pas se laisser abattre, ils ont décidé d’organiser un carnaval confiné. Chacun chez soi, en intérieur ou sous le soleil, les membres de la société et musiciens partagent un moment festif par vidéos interposées tandis que les notes de l’avant dîner, de l’aubade matinale et du Juif Errant résonnent.

Pas de doute, il n’y a pas de petite initiative pour rendre le sourire en cette période difficile à vivre pour de nombreux citoyens.