Depuis le début de la pandémie, le conseil communal de La Louvière s’était déplacé dans les enceintes du Louvexpo, la salle était plus grande et permettant aux conseillers et aux membres du collège communal de respecter les mesures sanitaires, notamment la distanciation physique. Dès ce 26 octobre, l’assemblée fera son retour dans les locaux de l’hôtel de ville. Les autorités communales ont effet estimé que les conditions sanitaires actuelles le permettaient.

Les débats du conseil seront par ailleurs toujours diffusés en direct. "Cette salle bénéficie désormais d'un système propre, qui permet la diffusion des séances en direct : toutes les places nominatives sont équipées de micros et deux caméras automatisées ont été ajoutées afin de suivre les interventions et débats", signale-t-on du côté de l’administration communale.

"Si ce nouvel outil permettra la retransmission sur YouTube des séances à venir - comme le prévoit le Plan Stratégique Transversal dont l'un des objectifs est d'assurer la transparence de la gestion communale via la retransmission en direct du Conseil Communal, il pourra également être utilisé à d'autres occasions afin d'impliquer plus encore les Louviérois dans une démarche participative."

Chaque mois, plusieurs citoyens se connectent afin de suivre en direct les échanges du conseil communal. Preuve que la possibilité qui leur est laissée de s’intéresser à la vie politique de leur communale est saisie. Le prochain conseil aura donc lieu le 26 octobre et pourra être suivi dès 19h30 sur la chaine YouTube de la ville ou via le lien qui sera partagé sur les réseaux sociaux de la ville de La Louvière.