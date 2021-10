En octobre dernier, le CPAS de La Louvière apprenait la fermeture temporaire de l’abri de nuit géré par l’asbl Picardie Laïque et réagissait en urgence afin de permettre sa réouverture aussi rapidement que possible. L’abri avait finalement gardé ses portes fermées deux nuits, avant que des effectifs supplémentaires ne soient proposés par la structure publique. Aujourd’hui, cette dernière espère ne pas revivre pareille situation.

Rapidement, le président du CPAS de La Louvière, Nicolas Godin (PS) avait regretté d’être mis devant le fait accompli et d’avoir dû réagir en urgence alors qu’un dialogue préalable aurait probablement permis d’éviter une fermeture de l’abri, sur lequel il n’a pas de regard officiel. Aujourd’hui, on apprend que le président souhaiterait reprendre la gestion de la structure. Contacté, ce dernier n’a confirmé l’information qu’à demi-mot.

En effet, des discussions seraient actuellement menées entre le CPAS et Picardie Laïque. L’objectif premier serait dans tous les cas de renforcer la communication entre les deux parties, afin d’envisager une collaboration plus étroite et, in fine, plus performante au bénéfice des usagers de l’abri de nuit. "Lorsque l’abri ferme ses portes, il est de notre responsabilité, en tant que CPAS, de pouvoir proposer des alternatives d’accueil", assurait ainsi le président.

"En cas de problème, il est primordial que nous soyons prévenus aussi tôt que possible afin que nos équipes puissent s’organiser." Cette prévenance fait aujourd’hui visiblement défaut. À tel point que le ras-le-bol est total. "Je ne jette absolument pas la faute sur les travailleurs de Picardie Laïque mais c’est une situation qui ne peut plus durer. 2022 devra être l’année du changement. Nous devons discuter, objectiver les choses et envisager la suite."

D’ici là, les deux parties continueront à collaborer afin de porter assistance aux personnes les plus fragilisées. Le Plan Grand Froid sera en effet lancé ce 1er novembre. 16 lits seront ainsi disponibles à l’abri de nuit. Une capacité qui pourrait encore être revue à la hausse si le projet d’aménagement d’un abri dans le bâtiment dit Maison de la Solidarité venait à voir le jour grâce à une intervention financière de la Région wallonne.