Le dernier roman de Marie-Aude Murail a inspiré les équipes des bibliothèques communales et provinciales de La Louvière. Dès ce mois de février et jusqu’en octobre prochain, une série d’activités et d’animations sera proposée. L’auteur a également confirmé sa présence dans le courant du mois de mai prochain.

"En nous beaucoup d’hommes respirent", c’est le roman d’une famille française sur trois générations, de 14-18 aux années 2000. Le livre est une enquête intime, une plongée dans un récit familial à la fois commun et singulier. "Autour de ce récit, les bibliothèques communales et provinciales proposeront, pour tous les âges, des ateliers, des lectures et animations variées pour s’interroger sur nos histoires familiales et sur ce qui nous constitue."

Le projet ira au-delà des activités présentées au niveau du programme du Réseau louviérois de Lecture publique puisqu’il se terminera avec la publication, à l’occasion de la Fureur de lire 2022, d’un outil d’animation autour du thème de la famille. Ce mercredi, de 14 heures à 16 heures, le projet sera présenté dans le cadre des Mercredis de la Ribambelle.

"Les mercredis de la Ribambelle seront consacrés à des activités autour du thème de la famille. Dans les familles, on se transmet des jeux, des expressions, des objets, des histoires. Ce sera une invitation à remonter dans l’enfance des parents et des grands-parents et de partager coups de cœur et plaisirs d’aujourd’hui."

Des Animations autour de la famille et de l’intergénérationnel seront proposées : création d'un carnet de questions/réponses à compléter à deux, jeux anciens/récents présentés par les jeunes et les moins jeunes, objets insolites, quiz, souvenirs littéraires, jeux anciens,… Les réservations sont obligatoires pour les ateliers, prévus les 9, 16, 23 et 30 mars et les 20 et 27 avril prochains.

Marie-Aude Murail sera présente dans la Cité des Loups le mercredi 4 mai de 14 heures à 16 heures. Le rendez-vous est fixée à la Ribambelle des mots, bibliothèque jeunesse, où elle rencontrera les enfants qui ont participé aux animations du mercredi. Ils pourront à l’auteur présenter le fruit de leur travail.